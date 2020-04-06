Москва, 6 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +5 °C до +7°C. Об этом информирует на своём сайте Гидрометцентр страны.
По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность. Выпадение осадков маловероятно.
Направление ветра северо-западное, скорость 5−10 м/с. Атмосферное давление повысится до 760 мм рт. ст.
В столице ожидают похолодание ночью — 5 °C.
Как сообщало 6 апреля ИА REGNUM, в ряде регионах страны в начале недели ожидается похолодание до — 4 °C.
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