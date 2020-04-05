Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Инфекция коронавируса SARS-CoV-2, вызывающая пневмонию COVID-19, может передаваться при обычном дыхании, а не только при кашле и чихании, как это считалось ранее. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на главу отдела инфекционных заболеваний в Национальном институте здоровья США Энтони Фаучи.

Он отметил, что накануне Национальная академия наук США направила письмо в Белый дом, в котором кратко изложены последние исследования по этому вопросу. Ожидается, что вскоре будут скорректированы рекомендации по использованию масок и безопасному расстоянию до больного.

До сих пор считалось, что основным путем передачи коронавируса являются респираторные капли диаметром около одного миллиметра, которые выбрасывают больные люди, когда они чихают или кашляют. Эти капли быстро падают на землю на расстоянии до метра от больного.

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Однако новые исследования, заявил Фаучи, в частности опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показывают, что вирус SARS-CoV-2 находится в аэрозоле, ультрадисперсном тумане, выделяемом человеком при дыхании, и может оставаться в воздухе таким образом до трех часов.

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Он сослался на исследование Медицинского центра Университета Небраски, которое показало, что РНК вируса обнаруживается даже в труднодоступных для пациентов мест изоляторов, а новые данные указывают на необходимость использования масок для сдерживания распространения инфекции COVID-19.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные применили теорию турбулентного газа к микрокаплям, выделяемым человеком при чихании, и обнаружили, что инфекция при кашле может распространяться не на 1−2 метра, как считалось ранее, а на 8 метров и долго находиться в воздухе.

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