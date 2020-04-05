Москва, , 20:11 — REGNUM Телескоп ART-XC, размещённый на российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», установил вспышку активности «черной дыры», свыше 20 лет не проявлявшей себя, сообщает 5 апреля пресс-служба корпорации Роскосмос.

Источник сильного рентгеновского излучения был зафиксирован телескопом 1 апреля 2020 года в центральной части Галактики.

«Им оказалась черная дыра 4U 1755−338, которая была открыта рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году «замолчала» и не проявляла признаков активности более 20 лет», — указано в сообщении пресс-службы.

«Проанализировав полученные данные, астрофизики Института космических исследований предположили, что телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой черной дыры. Она связана с возобновлением аккреции на черную дыру вещества с обычной звезды, которые вместе образуют двойную систему», — пояснили стотрудники Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») была выведена околоземную орбиту в июле 2019 года.

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