Берлин, , 18:15 — REGNUM Учёные из Университетов Берлина и Мюнхена брали мазки из горла и лёгких больных коронавирусной инфекций и определили, что наиболее заразны пациенты с COVID-19 в течение первой недели после появления симптомов. Исследование учёных опубликовано в журнале Nature.

Учёные проанализировали данные девяти пациентов с относительно легкими симптомами коронавируса, которые находились на лечении в больнице Мюнхена. Выяснилось, что вирус активно размножался и выделялся из тканей горла, причём максимальное количество вирусов выделялось на пятый день после появления симптомов.

По мнению учёных, их данные говорят о том, что для предотвращения распространяя инфекции необходимо особое внимание уделить ношению масок, тем, кто потенциально может быть разносчиком инфекции.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что международной командой учёных во главе с исследователями из Йельского Университета было обнаружено, что люди после исчезновения симптомов COVID-19 ещё восемь дней могут быть переносчиками инфекции.

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