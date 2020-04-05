Афины , , 15:46 — REGNUM Международная группа учёных установила, что левшами являются 10,6% населения мира. Исследование опубликовано в журнале Psychological Bulletin.

Группа учёных под руководством Мариетты Пападату-Пастоу из Афинского национального университета имени Каподистрии обобщила результаты предыдущих исследований о распространённости левшей в общем населении Земли. Анализ исследований, охвативших более 2,3 млн человек, показал, что доля левшей в популяции оценивается от 9,3% до 18,1% в зависимости от устанавливаемых критериев.

Наиболее точная оценка распространенности левшей составила 10,6%. Также учёные выяснили, что почти такое же количество людей — около 9,3% — являются амбидекстерами, то есть могут одинаково эффективно выполнять двигательные действия как правой, так и левой рукой.

«На сегодняшний день этот метаанализ является крупнейшим отчетным исследованием для оценки распространенности левшей», — отметили авторы работы.