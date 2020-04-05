Москва, 5 апреля 2020, 08:28 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +4 °C до +6°C. Об этом информирует на своём сайте Гидрометцентр страны.
По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность. Прогнозируется непродолжительное выпадение осадков.
В Москве ожидают порывистый ветер.
Направление ветра северо-западное, скорость 6−11 м/с с порывами до 18м/с.
Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст.
Как передавало 1 апреля ИА REGNUM, в стране второй месяц весны обещает быть тёплым.
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