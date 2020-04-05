Киншаса, , 08:05 — REGNUM В Демократической Республике Конго заявили о готовности принять участие в тестировании вакцины против коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление главы рабочей группы по борьбе с пандемией в ДР Конго.

«Нас выбрали для проведения этих испытаний», — сказал глава национального биологического института Жан-Жак Муйембе.

«Вакцина будет производиться в США, в Канаде или в Китае. Мы являемся кандидатами для проведения местных испытаний», — сказал Муйембе на брифинге.

Муйембе предположил, что клинические испытания могут начаться в июле или августе.

«В какой-то момент COVID-19 станет неуправляемым», — отметил вирусолог.

«Единственным способом борьбы с ним будет вакцина, так же, как от Эболы. Именно вакцина помогла нам положить конец эпидемии Эболы», — добавил он.

По словам репортеров, его комментарии вызвали возмущения жителей ДР Конго, которые заявляли, что их будут использовать как морских свинок. Кроме того, комментарии Муйембе прозвучали после того, как два ведущих французских врача подверглись бурной критике после обсуждения в телевизионной программе идеи тестирования вакцины против коронавируса в Африке.

Камиль Лохт, руководитель исследований в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) в Лилле, и Жан-Поль Мира, глава отделения интенсивной терапии в больнице Кочин в Париже, предположили, что Африка представляет лучшие условия для тестирования вакцины.

Их замечания вызвали яростную критику со стороны французской неправительственной организации SOS Racisme по борьбе с расизмом, в которой заявили: «Нет, африканцы — не морские свинки». К протесту присоединился известный футболист из Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.

«Невозможно представить, что мы продолжаем принимать это. Африка — не лаборатория. Я решительно осуждаю эти очень серьезные, расистские и презрительные слова», — написал бывший нападающий «Челси» и «Марселя» на своих страницах в Facebook и в Twitter.

«Помогите нам спасти жизни в Африке и остановить распространение вируса, который дестабилизирует весь мир, вместо того, чтобы рассматривать нас как морских свинок. Это абсурд», — добавил он.