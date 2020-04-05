Санкт-Петербург, , 06:03 — REGNUM Рост интереса к русскому языку в связи с эпидемией SARS-CoV-2 отметили сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом передает издание «Невские Новости».

Рост внимания к русскому языку объясняется двумя причинами: самоизоляцией населения многих стран и активной помощью со стороны России государствам, терпящим бедствия из-за эпидемии, — сказал директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин.

В учебном заведении сообщили, что увеличилось количество проводимых тренингов по изучению русского языка как иностранного.

Так, за прошедшую неделю поступило более 500 заявок от желающих изучать русский язык из более чем 80 государств. При этом за минувший месяц было поступило более 1000 заявок из более, чем 100 стран.