Массачусетс, США, , 21:14 — REGNUM Американские учёные применили теорию турбулентного газа к микрокаплям, выделяемым человеком при чихании, и обнаружили, что инфекция при кашле может распространяться не на 1−2 метра, как считалось ранее, а на 8 метров и долго находиться в воздухе. Статья об исследовании опубликована в Journal of American Medical Association.

В настоящее время для предотвращения распространения заболевания COVID-19 во всём мире придерживаются стратегии социального дистанцирования и использования средств защиты (масок, респираторов). Однако при разработке рекомендаций используется устаревшая теория распространения малых и больших капель при чихании, разработанная ещё в 1930-х годах. Согласно этой теории большие капли с микробами оседают на поверхности, а малые, испаряются, образуя твёрдые аэрозоли, и распространятся на расстояние до 2 метров.

Однако исследование учёных из Массачусетского технологического института показывает, что чихание и кашель состоят не только из слизисто-слюнных капель, но в основном из многофазного турбулентного газового, слоевого облака, которое захватывает окружающий воздух и переносит внутри него капли с микроорганизмами.

Влажная и теплая атмосфера в облаке позволяет каплям избегать испарения до нескольких минут и распространяться на расстояние до 8 метров. Затем ядра испарившихся капель часами могут находиться в воздухе, двигаясь в воздушном потоке, попадая в системы вентиляции или климат-контроля.

Новая теория объясняет, почему в Китае вирус SARS-CoV-2 обнаруживали в вентиляционных системах больничных палат пациентов с COVID-19. Учёные считают, что необходимо скорректировать рекомендации, направленные на минимизацию риска передачи заболевания, согласно которым безопасное расстояние до больного COVID-19 — всего 1−2 метра.

Кроме того, считающаяся надежной маска N95 (респиратор) не тестировалась на способность улавливать или изменять высокоэнергетическое газовое облако с патогенной полезной нагрузкой. Это необходимо изучить и выдать соответствующие рекомендации, заключают учёные.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главного врача по терапии городской клинической больницы им. М. Е. Жадкевича Михаила Глотова, опасность заразиться коронавирусом во время пробежки на улице может быть очень высокой.

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