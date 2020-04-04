Оттава, , 18:02 — REGNUM Канадские учёные обнаружили препарат, блокирующий специфический рецептор, который использует коронавирус SARS-CoV-2 для заражения человеческих клеток. Об этом сообщает Medical Express со ссылкой на научный журнал Cell.

Исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили, что рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2) играют ключевую роль в инфицировании клеток коронавирусом. Вирус может связываться с ними с помощью своих белков-«шипов» (S-белков) и таким образом проникать в клетку, в то время как препарат под кодом APN01 блокирует рецептор и снижает возможность вируса заражать клетку.

Испытание препарата проводилось на клетках почек и кровеносных сосудов человека, выращенных из стволовых клеток. Применение препарата под названием APN01 (человеческий рекомбинантный растворимый ангиотензинпревращающий фермент 2) помогло снизить смешение клеток с вирусом в 1000—5000 раз.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что международный исследовательский консорциум, в состав которого также входят шведские исследователи, вскоре сможет запустить в производство препарат, способный, по мнению ученых, помочь против коронавируса.

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