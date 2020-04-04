Москва, , 10:44 — REGNUM Рентгеновскую карту половины неба построил телескоп ART-XC российской космической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщает пресс-центр Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Телескоп ART-XC проводит обзор неба в жёстких рентгеновских лучах. К началу апреля наблюдения этого телескопа позволили построить рентгеновскую карту половины неба. В ИКИ РАН отмечают, что обзор неба в рентгеновском диапазоне впервые проводится со столь высокой чувствительностью. Ожидается, что полный обзор неба будет завершён в июне 2020 года.

В марте с помощью телескопа ART-XC российским специалистам удалось построить свежую карту центральной области нашей Галактики. Первый обзор этой части Млечного пути был выполнен вскоре после запуска космической обсерватории в октябре 2019 года. Новые наблюдения показали, что за это время изменилось яркость некоторых астрофизических объектов, включая чёрные дыры и нейтронные звёзды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в июле 2019 года. 21 октября космический аппарат был выведен на рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля». Планируется, что выполнение основной научной программы астрофизической обсерватории будет завершено за четыре года.

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