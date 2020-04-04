Ухань, Китай, , 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Отмечается, что анализы были взяты у 102 животных. В крови 15 из них найден SARS-CoV-2. При этом также были исследованы образцы анализов 39 кошек, которые были взяты до вспышки и в крови последних ученые не обнаружили указанных возбудителей.

В заключении говорится, что подобное может наблюдаться и в других местах планеты, которые сейчас охвачены пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский заявил, что домашние животные не могут быть переносчиками нового коронавируса.

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