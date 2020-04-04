Тегеран, , 08:04 — REGNUM 2 апреля постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит в Тегеран два набора полимеразной цепной реакции обратной транскрипции (ПЦР в реальном времени), чтобы помочь ему бороться со вспышкой коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 апреля.

В беседе с журналистами он отметил, что вместе с вышеупомянутыми наборами также будут отправлены средства индивидуальной защиты для, оборудование для ввода в эксплуатацию ПЦР, модернизации и калибровки, а также диагностические комплекты.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что десятки лабораторий в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне получат диагностическое оборудование, а также наборы, реагенты и лабораторные расходные материалы для активизации национальных испытаний, что имеет решающее значение для сдерживания вспышки болезни.

По сообщению МАГАТЭ, государства также получат в своё распоряжение средства обеспечения биобезопасности, такие как наборы индивидуальной защиты и лабораторные шкафы для безопасного анализа собранных образцов.