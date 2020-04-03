Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM Студенты Южного федерального университета представили сценарий роста больных COVID-19 в Ростове-на-Дону до 10 тыс. человек. За основу были взяты данные датасета о передвижении людей общественным транспортом по России за апрель 2019 года.

«При «изолированном» сценарии, когда осуществляются только 10% регулярных перевозок, порог в 1 тыс. заболевших может быть достигнут за 56 дней, а в 10 тыс. заболевших — за 76 дней», — сообщил доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности ЮФУ, руководитель офиса магистерских программ по машинному обучению и технологиям больших данных Алексей Целых.

ИА REGNUM ранее сообщало, что режим всеобщей изоляции позволил избежать масштабного распространения коронавирусной инфекции. Без карантинных ограничений порог в 100 тыс. заболевших Ростов-на-Дону мог бы перешагнут уже в течение 55 дней с момента регистрации первого случая заболевания COVID-19 в городе-миллионнике.

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