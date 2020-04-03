Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону количество заразившихся коронавирусной инфекцией без карантина могло бы достигнуть 100 тыс. человек уже спустя 55 дней после вспышки COVID-19 в мире. Эти данные сделаны на основе датасета о передвижении людей по России общественным транспортом за апрель 2019 года, сообщил доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности Южного федерального университета, руководитель офиса магистерских программ по машинному обучению и технологиям больших данных Алексей Целых.

По его словам, студенты вуза построили визуализацию распространения коронавируса в разрезе Южного федерального округа и 62 зарубежных стран, являющихся родиной студентов-иностранцев.

«Сообщество Open Data Science смоделировало распространение инфекции. В пессимистичном сценарии, если бы в полной мере сохранилось сообщение между городами, Ростов-на-Дону мог перешагнуть порог в 1 тыс. заболевших уже через 30 дней, в 10 тыс. заболевших — через 41 день, в 100 тыс. заболевших — через 55 дней», — отметил Целых.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в настоящее время официально зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом. Стоит отметить, что в период карантина на Дону подтвердилось четыре случая заболевания COVID-19. Ещё 5 тыс. человек остаются под наблюдением медиков.

В настоящее время Ростовская область готовится к ухудшению ситуации. В частности, в ближайшее время будут развёрнуты госпитали для больных коронавирусной пневмонией. К приёму пациентов готово 1,6 тыс. койко-мест, однако требуется ещё более 1 тыс. койко-мест.

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