Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM Нижегородский институт имени Академика Блохиной получил право подтверждать заражение коронавирусом. Ранее подозрительный материал от больных отсылали для проверки в референсные лаборатории Новосибирска и Москвы.

По словам губернатора Глеба Никитина, в настоящее время «накоплено около 20 положительных тестов на проверке».

«Рассчитываем, что теперь проверка будет осуществляться быстрее», — написал глава области на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области увеличилось на 13. Никитин объяснял, что процесс верификации анализов пациентов — очень длительный. Единовременно поступило сразу много подтверждённых результатов.

Всего в Нижегородской области подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом.