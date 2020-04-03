Питтсбург, США, , 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.

Отмечается, что при испытании вакцины учёные руководствовались опытом борьбы с вирусами атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS. По словам доцента Питтсбургского университета (США) Андреа Гамботто, оба указанных патогена являются родственными SARS-CoV-2.

В ходе экспериментов медики установили, что потенциальная вакцина при попадании в организм усилит выработку специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса.

В ближайшее время учёные планируют испытать вакцину, заразив мышей настоящим коронавирусом, а в будущем провести клинические испытания на добровольцах, если получат разрешение от правительства США.

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