Тегеран, , 08:46 — REGNUM 2 апреля вице-президент Ирана по науке и технологиям Сурен Саттари сослался на усилия, предпринятые для производства коронавирусной вакцины в Иране, заявив, что над ее созданием работают три независимые группы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саттари написал в своем Instagram-аккаунте, что с начала кризиса наукоемкие компании, исследователи и многие стартаперы ежедневно прилагают усилия для создания вакцины для борьбы с коронавирусом.

Он также упомянул об оптимальном внутреннем производстве масок, дезинфицирующих средств, вентиляторов, оборудования для интенсивной терапии, компьютерной томографии и тест-наборов COVID-19.

Ранее глава управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что 16 711 человек из общего числа 50 468 инфицированных коронавирусом выжили, 3 160 человек умерли. По его словам, за последние 24 часа из-за смертельного вируса погибло 124 человека.