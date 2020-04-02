Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM Защитное средство для кожи на основе природного полимера хитозана разработали специалисты инжинирингового центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Об этом сообщает 2 апреля телеканал НТВ.

Средство в виде геля можно нанести на руки, оно сформирует защитную плёнку из модифицированного хитозана, комплексно связанного с коллоидным серебром. Такие «жидкие перчатки» способные защищать кожу до восьми часов, смыть их можно обычной водой.

Частицы серебра придают гелю антибактериальные и противовирусные свойства, пояснили авторы разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских граждан придерживаются рекомендаций о защите от коронавируса нового типа. Так, 70% остаются в самоизоляции, более 60% следят за гигиеной.

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