Пекин, , 13:32 — REGNUM Наиболее восприимчивыми к новому типу коронавируса среди животных являются кошки и хорьки. Это выяснили китайские учёные, сообщает журнал Nature. Отмечается, что кошки могут не только сами заразиться COVID-19, но и распространять его своих сородичей.

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Уточняется, что подобные утверждения основаны на результатах лабораторных экспериментов, в которых небольшому числу животных намеренно вводили высокие дозы вируса SARS-CoV-2. Как подчеркивает вирусолог Линда Сайф из Университета штата Огайо в Вустере, никаких прямых доказательств того, что коронавирус может передаться от кошки человеку, нет.

В статье напомнили, что до сих пор было несколько сообщений о заражении домашних животных: кошка в Бельгии и две собаки в Гонконге.

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«Кошки и собаки находятся в тесном контакте с людьми, и поэтому важно понять их восприимчивость к SARS-CoV-2 для контроля COVID-19», — пишут авторы последнего исследования. Опубликованного на портале biorxiv.org 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») заявил, что коронавирусом COVID-19 нельзя заразиться от домашнего питомца и попросил не отказываться от кошек и собак. Он сослался на данные ВОЗ, согласно которым «нет фактов заражения кошек и собак COVID-19», так же как нет и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус.

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