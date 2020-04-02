Москва, , 11:31 — REGNUM Московский инновационный кластер (МИК) пополнился новым участником. Резидентом МИК стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), сообщается на портале градоначальника.

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По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, МГУ известен высоким качеством образовательных программ и научных исследований. Его научная база откроет дополнительные возможности для участников МИК.

Всего в Московский инновационный кластер вошли уже около 900 организаций из разных сфер и отраслей, в частности, фонд «Сколково», НИЦ «Курчатовский институт», корпорация «Роснано» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, инновационный кластер федерального масштаба создали в Москве в 2019 году.

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