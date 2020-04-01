Берлин, , 15:56 — REGNUM Европейские научные и технические специалисты намерены сообща разрабатывать цифровые приложения, которые позволят отслеживать контакты между людьми в отдельных странах и Евросоюзе в целом. Новая платформа для таких разработок запускается 1 апреля, сообщает Reuters.

Работа будет проводиться в рамках платформы «Отслеживание контактов на территории Европы с сохранением конфиденциальности личных данных», в ней примут участие 130 экспертов из восьми стран. Подчёркнуто, что нарушений регламента защиты данных, который действует в ЕС с 2018 года и ограничивает доступ к персональной информации, не произойдёт.

Возможно задействование технологии Bluetooth, которая фиксирует контакты близко находящихся устройств, говорится в публикации. Например, приблизившиеся к инфицированному человеку пользователи могут получить предупреждение. Этот же способ поможет выявить круг контактов носителя вируса.

Источники в правительстве Германии сообщили агентству, что подобное приложение в стране внедрят в середине апреля.

Читайте также: В ООН напомнили о важности метеонаблюдений на фоне пандемии