Барнаул, , 11:13 — REGNUM Предложенный специалистами московского инновационного центра «Сколково» способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Путь от разработки способа до внедрения его в широкую клиническую практику обычно представляет собой достаточно длинную дистанцию. Зачастую случается, что подобные средства, весьма эффективные in vitro, в реальных условиях, когда имеет место совокупное действие множества факторов внешней среды — например, влажность, температура, ветер, пыль и иные загрязнения, оказываются попросту бесполезными.

Необходимы серьёзные научные исследования для определения целесообразности использования подобных разработок. Хотя определенное будущее у подобных изысканий всё же есть, я бы приоритет отдал разработке простого и надежного метода выявления вирусовыделителей, а также созданию противовирусной вакцины от COVID-19».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на специалистов «Сколково» сообщили, что специальным образом обработанная холодной плазмой вода, получившая название «Мегнарил», способна разрушать вирусные частицы и что данный метод может использоваться для обработки твердых поверхностей, а также для распыления в воздухе.

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