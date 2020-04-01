Туркестан, Казахстан, , 10:08 — REGNUM Первый случая заражения коронавирусом выявили медики в Туркестанской области Казахстана, сообщили 1 апреля в пресс-службе областного акимата (администрации).

23 марта жительница Жетысайского района приехала домой из Нур-Султана. 27 марта пациентка почувствовала жар, а 30 марта ее увезли в инфекционное отделение Жетысайской центральной районной больницы.

Женщина ехала на поезде из Нур-Султана в Караганду, затем пересела на поезд до Чимнкета, откуда отправилась домой на автомобиле. Медики выявили 16 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Казахстане выявлено 369 случаев заражения коронавирусом. Три человека скончались, 26 — выздоровели.