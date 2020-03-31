Стокгольм, , 14:20 — REGNUM В Швеции исследовательские группы ученых собираются попытаться ввести тяжелобольным пациентам, инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19, плазму крови и антитела тех людей, которые уже переболели опасным вирусом. Предыдущие попытки предпринимались в момент эпидемии атипичной пневмонии, и в некоторых случаях подобные действия медиков облегчили протекание заболевания. Об этом 31 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В течение последующих нескольких месяцев в Швеции группы вирусологов будут принимать плазму крови или антитела от людей, перенесших COVID-19. В дальнейшем полученный биоматериал будет введен тяжелобольным пациентам в палатах интенсивной терапии. Новые результаты исследований, проведенные в Китае, показывают, что антитела в плазме выздоровевших людей позволили улучшить состояние некоторых китайских пациентов, которых после данного курса лечения удалось выписать из больницы.

«Это довольно небольшое исследование, но оно показывает, что существует вероятность того, что плазма от людей, перенесших инфекцию, действительно может улучшить состояние тяжелобольных пациентов», — заявил Леннарт Хаммарстрем, профессор Каролинского института в Стокгольме.

Метод сдачи плазмы крови выздоровевшими людьми ранее был опробован во время вспышек атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Результаты исследований показывают, что болезнь может, по крайней мере, протекать мягче. Это является особенно важным, когда у медиков нет вакцины и необходимых лекарств.