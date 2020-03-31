31 марта 2020 | Время чтения 4 мин

В Арктике много загадок и мало отгадок. Помогает наука — в июне 2019 года Академия наук Республики Саха (Якутия) организовала палеонтологическую экспедицию на остров Котельный в Ледовитом океане.

Владимир Станулевич, , 10:20 — REGNUM В Арктике много загадок и мало отгадок. Помогает наука — в июне 2019 года Академия наук Республики Саха (Якутия) организовала палеонтологическую экспедицию на остров Котельный в Ледовитом океане. Обычно останки мамонтов находят в береговых отвалах, но их сохранность оставляет желать лучшего. В вечной мерзлоте мамонты сохраняются прекрасно, но такие находки редки. Якутские ученые пригласили специалистов ВНИИСМИ — разработчика и производителя георадаров «Лоза». Прибор направляет в землю мощный электромагнитный заряд, по отражению которого получают изображение слоев грунта и подземных объектов. Уникальное оборудование помогает найти могилы мамонтов!

Сихиртя — погонщики мамонтов. Современная фигурка из кости мамонта Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мамонты живут в легендах о народе сихиртя. Коренное население побережья Ледовитого океана и помощники русских в добыче пушного зверя, саамы-сихиртя были вытеснены в XIV веке самодийскими народами. В легендах они живут под землей, мастерят украшения, а ночью выгуливают мамонтов.

Людмила Хомич, историк и этнограф: «…От ненца Ивана Салиндера 85 лет, пос. Ныда: «Жил ненец с матерью около большого озера, у них были олени. Как-то сын пас оленей возле сопки и видит: сидит девушка, шьет. У нее красивый нож, позолоченный… Парню понравился ножик, он стал подкрадываться и не заметил, как девушка скрылась. В следующий раз — то же самое. Через некоторое время держал этот ненец путь к чуму, устал, сел на пригорок посидеть и уснул. Кто-то его будит. Смотрит — молодой парень, вместо оленей мамонтов держит… Позвал за собой. Пошли к сопке, вошли в пещеру. Там сидят старик, старуха и та девушка. Старик велел накормить гостя, парень принес огромную рыбу, разделал тем красивым ножом… Ненец все на нож смотрит. Потом ушел. На следующий день пошел на то место, где девушку раньше видел, а там нож лежит. Так у него и остался этот нож. Старики видели».

Мамонты Mauricio Antón

Заместитель директора ВНИИСМИ Павел Морозов рассказывает: «Я знаю якутских палеонтологов — профессоров Альберта Протопопова и Семена Григорьева. Альберт Васильевич представитель классической школы, его тема — причины вымирания мамонтов. С. Григорьев, с помощью коллег из Южной Кореи, извлекает из останков мамонтов ДНК и пытается вырастить клетку.

Остров Котельникова — это легендарная Земля Санникова. Когда-то он был частью суши, здесь залежи мамонтовой кости, выходящей на поверхность из-за эрозии почвы. В этом случае органика не сохраняется, а кость очень востребована в косторезном промысле. Летом на остров высаживается целый десант заготовителей. Цена высока — кусок кости размером с буханку стоит 300 тысяч рублей. А ученым нужны мамонты в хорошей сохранности — исследовать содержание желудка, болезни животных, структуру питания и причины смерти».

Из георадарного отчета: «В результате георадарного обследования, проведенного на острове Котельный… на северном участке берега острова в устье реки Безымянная… на глубине 2,0—2,4 метра… выделяется погребенный объект горизонтальными размерами примерно 3,5×4,5 метра. Основной особенностью объекта является заметное уменьшение диэлектрической проницаемости по сравнению с вмещающим мерзлым грунтом. Такими свойствами может обладать локальный объем мерзлой органики в массиве мерзлого песка.

…Характеристики отраженного сигнала дают основания для заключения, что обнаруженный локальный объект представляет собой ограниченный объем мерзлой органики в массиве вечномерзлого песка».

Совокупность всех факторов: глубина расположения, размеры, характерные признаки отраженных сигналов от мерзлой органики… дает основания с большой вероятностью предположить, что обнаружен палеонтологический объект.

Павел Морозов: «Найденные георадаром останки мамонта были раньше известны — в некоторые годы его бок торчал из земли. В этом сезоне его не было видно, сказали: «Он где-то здесь». Грант РФФИ, полученный А. Протопоповым, связан с поиском причин вымирания этих животных. Мы предложили с помощью георадара определить места гибели мамонтов, создать статистику и выявить закономерности. Для начала решили узнать, как выглядит мамонт на экране георадара. Оказалось, что мамонт на мониторе похож… на пустоту.

Скелет мамонта

Мясо мамонта съедобно, якуты угощали меня, но я не любитель сыроедения. При варке мамонтовье мясо превращается в кашу, а строганина из замороженного, говорят, напоминает оленину. Как погиб наш мамонт? Скорее всего, он бродил на отмели по льду, провалился и не смог выбраться. Летом 2020 года профессор Альберт Протопопов собирается его достать из земли. В Якутии целая выставка мамонтов, Альберт Васильевич возит ее по всему миру».

Развитие центров науки, поддержка ученых, работающих в Арктике, — условие освоения ее богатств, решения культурных, экологических, транспортных и энергетических проблем живущих здесь людей.