Владимир Станулевич, 31 марта 2020, 10:20 — REGNUM В Арктике много загадок и мало отгадок. Помогает наука — в июне 2019 года Академия наук Республики Саха (Якутия) организовала палеонтологическую экспедицию на остров Котельный в Ледовитом океане. Обычно останки мамонтов находят в береговых отвалах, но их сохранность оставляет желать лучшего. В вечной мерзлоте мамонты сохраняются прекрасно, но такие находки редки. Якутские ученые пригласили специалистов ВНИИСМИ — разработчика и производителя георадаров «Лоза». Прибор направляет в землю мощный электромагнитный заряд, по отражению которого получают изображение слоев грунта и подземных объектов. Уникальное оборудование помогает найти могилы мамонтов!

Сихиртя — погонщики мамонтов. Современная фигурка из кости мамонта
Сихиртя — погонщики мамонтов. Современная фигурка из кости мамонта
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мамонты живут в легендах о народе сихиртя. Коренное население побережья Ледовитого океана и помощники русских в добыче пушного зверя, саамы-сихиртя были вытеснены в XIV веке самодийскими народами. В легендах они живут под землей, мастерят украшения, а ночью выгуливают мамонтов.

Людмила Хомич, историк и этнограф: «…От ненца Ивана Салиндера 85 лет, пос. Ныда: «Жил ненец с матерью около большого озера, у них были олени. Как-то сын пас оленей возле сопки и видит: сидит девушка, шьет. У нее красивый нож, позолоченный… Парню понравился ножик, он стал подкрадываться и не заметил, как девушка скрылась. В следующий раз — то же самое. Через некоторое время держал этот ненец путь к чуму, устал, сел на пригорок посидеть и уснул. Кто-то его будит. Смотрит — молодой парень, вместо оленей мамонтов держит… Позвал за собой. Пошли к сопке, вошли в пещеру. Там сидят старик, старуха и та девушка. Старик велел накормить гостя, парень принес огромную рыбу, разделал тем красивым ножом… Ненец все на нож смотрит. Потом ушел. На следующий день пошел на то место, где девушку раньше видел, а там нож лежит. Так у него и остался этот нож. Старики видели».

Мамонты
Мамонты
Mauricio Antón

Заместитель директора ВНИИСМИ Павел Морозов рассказывает: «Я знаю якутских палеонтологов — профессоров Альберта Протопопова и Семена Григорьева. Альберт Васильевич представитель классической школы, его тема — причины вымирания мамонтов. С. Григорьев, с помощью коллег из Южной Кореи, извлекает из останков мамонтов ДНК и пытается вырастить клетку.

Остров Котельникова — это легендарная Земля Санникова. Когда-то он был частью суши, здесь залежи мамонтовой кости, выходящей на поверхность из-за эрозии почвы. В этом случае органика не сохраняется, а кость очень востребована в косторезном промысле. Летом на остров высаживается целый десант заготовителей. Цена высока — кусок кости размером с буханку стоит 300 тысяч рублей. А ученым нужны мамонты в хорошей сохранности — исследовать содержание желудка, болезни животных, структуру питания и причины смерти».

Из георадарного отчета: «В результате георадарного обследования, проведенного на острове Котельный… на северном участке берега острова в устье реки Безымянная… на глубине 2,0—2,4 метра… выделяется погребенный объект горизонтальными размерами примерно 3,5×4,5 метра. Основной особенностью объекта является заметное уменьшение диэлектрической проницаемости по сравнению с вмещающим мерзлым грунтом. Такими свойствами может обладать локальный объем мерзлой органики в массиве мерзлого песка.

…Характеристики отраженного сигнала дают основания для заключения, что обнаруженный локальный объект представляет собой ограниченный объем мерзлой органики в массиве вечномерзлого песка».

Совокупность всех факторов: глубина расположения, размеры, характерные признаки отраженных сигналов от мерзлой органики… дает основания с большой вероятностью предположить, что обнаружен палеонтологический объект.

Павел Морозов: «Найденные георадаром останки мамонта были раньше известны — в некоторые годы его бок торчал из земли. В этом сезоне его не было видно, сказали: «Он где-то здесь». Грант РФФИ, полученный А. Протопоповым, связан с поиском причин вымирания этих животных. Мы предложили с помощью георадара определить места гибели мамонтов, создать статистику и выявить закономерности. Для начала решили узнать, как выглядит мамонт на экране георадара. Оказалось, что мамонт на мониторе похож… на пустоту.

Скелет мамонта
Скелет мамонта

Мясо мамонта съедобно, якуты угощали меня, но я не любитель сыроедения. При варке мамонтовье мясо превращается в кашу, а строганина из замороженного, говорят, напоминает оленину. Как погиб наш мамонт? Скорее всего, он бродил на отмели по льду, провалился и не смог выбраться. Летом 2020 года профессор Альберт Протопопов собирается его достать из земли. В Якутии целая выставка мамонтов, Альберт Васильевич возит ее по всему миру».

Развитие центров науки, поддержка ученых, работающих в Арктике, — условие освоения ее богатств, решения культурных, экологических, транспортных и энергетических проблем живущих здесь людей.