Ташкент, , 09:32 — REGNUM Около 15 тыс. нарушений карантина выявили сотрудники правоохранительных органов Узбекистана, сообщили 31 марта в пресс-службе МВД.

Правоохранители задержали 2621 нарушителя в Ташкенте, 1934 — в Ферганской области, 1558 — в Джизакской области. В МВД напомнили, что все жители Узбекистана, выходя на улицу, должны надевать маску, а также соблюдать другие карантинные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Узбекистане выявлено 158 случаев заражения коронавирусом. С 30 марта по 20 апреля водителям запретили использовать личный транспорт без разрешения.

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