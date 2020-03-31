Москва, , 03:32 — REGNUM Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Он уже успешно прошёл клинические испытания, сообщили 31 марта в пресс-службе ведомства.

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности», — говорится в сообщении.

Также он позволит дифференцировать коронавирус от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (ближневосточного респираторного синдрома).

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