Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Температура в марте в Антарктиде побила новый рекорд. Так, самую низкую минимальную температуру для первого месяца весны полярники зафиксировали на российской антарктической станции «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета.

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«В последние время на станции установилась крайне низкая температура воздуха, — говорится в сообщении. — На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 года, которая составила -75,3 °С».

Уточняется, что речь идёт о периоде од с 19 по 26 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Антарктиде была зарегистрирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Столбик термометра впервые поднялся выше 20 °C. Такие аномальные показатели на острове Сеймур 9 февраля были зафиксированы бразильскими учёными. Был побит предыдущий рекорд + 19,8 °C, зафиксированный на острове Сигни в январе 1982 года.

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