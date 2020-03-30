Нур-Султан, , 13:46 — REGNUM Пациентов с ОРВИ в Нур-Султане будет принимать только одна поликлиника, которая переходит на круглосуточный режим работы. Об этом 30 марта заявил заместитель акима (главы) города Бахтияр Макен на онлайн-брифинге.

По его словам, городская поликлиника № 2 будет принимать пациентов со всего города. Всех посетителей проверят на наличие коронавируса. Макен добавил, что власти города запустили транспорт специально для медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта по 5 апреля в Нур-Султане приостановлена работа общественного транспорта. Всего в Казахстане выявлено 293 случая заражения коронавирусом.

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