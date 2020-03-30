Тверь, , 12:48 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на территории Тверской области, сообщили 30 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе, таким образом, достигло четырёх человек. 27 марта власти региона сообщили о выздоровлении двоих пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число заболевших выросло более чем на 300 человек, инфицированные выявлены в 35 регионах.

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