Нур-Султан, , 12:26 — REGNUM Жителям Алма-Аты грозят штрафы за прогулки детей без сопровождения взрослых. Об этом 30 марта заявил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов на брифинге.

По его словам, родителей будут привлекать по статье 476 Кодекса «Об административных правонарушениях». «Будем штрафовать, если без сопровождения несовершеннолетние. Они все должны находиться дома», — сказал Таймерденов.

Напомним, с 28 марта в Алма-Ате и Нур-Султане ужесточили карантин. Приостановлена работа общественного транспорта. Всего в республике выявлено 294 случая заражения коронавирусом.

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