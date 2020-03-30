Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Международный исследовательский консорциум, в состав которого также входят шведские исследователи, вскоре сможет запустить в производство препарат, способный, по мнению ученых, помочь против коронавируса. Об этом 30 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Али Миразими, профессор шведского Каролинского института, находящегося в Стокгольме считает, что препарат под названием ACE2 может применяться уже в течение нескольких месяцев.

«Мы сейчас тестируем его в лабораторных условиях в пробирках. У нас имеются многообещающие предварительные данные, которые указывают на то, что он может работать очень хорошо», — отметил вирусолог.

Сообщается, что данный новый препарат начал разрабатываться для лечения тех, кто заболел в результате эпидемии атипичной пневмонии 17 лет назад, которая также была вызвана коронавирусом. В настоящее время препарат под названием ACE2 находится на втором этапе клинических испытаний в качестве средства для борьбы с осложнениями в легких. Но исследователи убеждены, что он также способен иметь позитивный эффект при лечении COVID-19.