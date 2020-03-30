Лозанна, Швейцария, , 09:52 — REGNUM Международная федерация настольного тенниса (ITTF) остановила до 30 июня проведение всех соревнований. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что ITTF заморозит рейтинговые списки по состоянию на март 2020 года. Кроме того, организация внесёт корректировки в отборочные турниры к Олимпиаде и Параолимпиаде после того, как будет известна дата проведения Игр.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 24 марта объявил о переносе Олимпиады на 2021 год.