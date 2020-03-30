Москва, , 08:31 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от — 1 °C до +1°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность. Прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега.

В столице ожидают метель и сильную гололедицу.

Направление ветра — северный, скорость 5−10 м/с с порывами до 12−17м/с.

Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст.

Как сообщало 30 марта ИА REGNUM, экстренное предупреждение в связи с резким похолоданием объявлено ГУ МЧС РФ в столице.

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