Москва, 30 марта 2020, 08:31 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от — 1 °C до +1°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.
По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность. Прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега.
В столице ожидают метель и сильную гололедицу.
Направление ветра — северный, скорость 5−10 м/с с порывами до 12−17м/с.
Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст.
Как сообщало 30 марта ИА REGNUM, экстренное предупреждение в связи с резким похолоданием объявлено ГУ МЧС РФ в столице.
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