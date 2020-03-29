Амстердам, , 22:30 — REGNUM Международная команда учёных разработала технологию использования мочевины в качестве пластификатора в бетонных конструкциях, используемых при строительстве лунной базы. Об этом сообщает Eurekalert со ссылкой на статью в Journal of Cleaner Production.

Одной из серьёзнейших проблем при колонизации Луны является высокая стоимость доставки строительных материалов с Земли. Так, стоимость доставки килограмма груза в космос составляет более $20 тыс. Поэтому учёные Норвегии, Испании, Нидерландов и Италии совместно с Европейским космическим агентством разрабатывают технологию создания строительных материалов из сырья доступного на Луне.

Учёные предложили изготавливать геополимерный бетон из реголита (сыпучего материала с поверхности Луны), воды из льда, присутствующего в некоторых областях Луны, и мочевины, получаемой из мочи астронавтов. Мочевина разрывает водородные связи и, следовательно, снижает вязкость смеси, делая её более гибкой. Прочность образцов, изготовленных учёными с использованием мочевины, ещё больше увеличивалась после восьми циклов замерзания-оттаивания, аналогичных тому, как это происходит на Луне.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что команда из российских, американских и итальянских учёных представила план создания обитаемой базы на спутнике Марса Фобосе, с которого можно будет управлять роботами, размещенными на красной планете.

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