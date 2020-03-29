Берлин, , 20:27 — REGNUM Немецкий консорциум Bosch разработал первый в мире автоматизированный экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19. Об этом сообщает ZME Science.

В настоящее время большинство используемых тест-систем на коронавирус SARS-CoV-2 проводят анализ в течение трёх суток в лабораторных условиях. Компания Bosch создала полностью автоматизированный тест на COVID-19, который сообщает результат исследования уже через два с половиной часа и при этом может быть проведён непосредственно в больнице. Для этого у больного берут мазок из носа или горла, а затем вставляют картридж с образцом биоматериала и реактивами в анализатор Bosch. Каждый анализатор может выполнить по десять тестов за сутки.

Новая аппаратура была разработана всего за шесть недель на базе аналитического прибора Vivalytic от Bosch Healthcare Solutions. В апреле устройства должны поступить в немецкие клиники, а затем и в другие страны. Преимуществом новой тест-системы является также то, что помимо COVID-19 она одновременно тестирует образцы на другие девять респираторных заболеваний, таких как грипп A и B. Точность постановки диагноза составляет 95%.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в США одобрение получил тест на коронавирус, выявляющий инфекцию за 15 минут.

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