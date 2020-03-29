Осака, Япония, , 18:24 — REGNUM Японские учёные установили, что приём горячей ванны понижает артериальное давление, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает инфаркты и инсульты. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи Университета Осаки на протяжении 19 лет исследовали состояние здоровья и привычки более 43 тыс. японцев в возрасте от 45 до 59 лет.

В результате было установлено, что ежедневный приём горячей ванны на 28% снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ванна с горячей водой более полезна, она на 36% снижает риск сердечных заболеваний, в то время как тёплая — только на 26%. В целом, чем чаще люди моются, тем лучше это сказывается на здоровье их кровеносных сосудов и сердца, установили учёные.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что американские учёные обнаружили, что люди с высоким генетическим риском сердечно-сосудистых заболеваний, но здоровым полноценным сном, в меньшей степени подвержены развитию инфарктов и инсультов.

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