29 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 17:32 — REGNUM Георадар — эффективное средство экономии бюджетных средств. Потому, наверно, он пока и нежеланный гость на рынке муниципальных заказов. Только несколько городов включили георадарные исследования в обязательные условия подготовки землеотвода. Георадарные работы по поиску не нанесенных подземных коммуникаций, установлению характеристик грунтов проводятся мэриями Москвы и Петербурга. Во многих других муниципальных образованиях кроме организационных неувязок, препятствием заключению контрактов называлась неразработанность нормативной базы по георадарным работам. Один из ключевых документов был датирован аж 1982 годом. И вот, после 25 лет активной работы георадара, Министерство юстиции РФ само разработало методические рекомендации «Порядок проведения геофизических исследований с использованием георадара серии «Лоза» при производстве судебных строительно-технических экспертиз».

Георадар необходим не только в строительстве. Северяне знают его по поиску деревянной крепости Архангельска XVI века и Михайло-Архангельского монастыря — давшего имя городу. На снимке работники ВНИИСМИ В. Андрющенко и П. Морозов с георадаром «Лоза» на месте архангельской крепости Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Павел Морозов, заместитель директора ООО ВНИИСМИ — разработчика и производителя георадаров «Лоза» — рассказал как готовился документ:

«О подготовке Методических рекомендаций я узнал в конце 2018 года. Авторы пригласили меня на встречу и предложили ознакомиться с заготовкой текста методического пособия по применению георадаров серии «Лоза». Я был приятно удивлен. Я знал, что уже более 5 лет в 12-ти региональных подразделениях ФБУ Российского Федерального центра судебной экспертизы Министерства юстиции РФ работают наши приборы.

Опыт работы с георадарами, накопленный за прошедшие годы, сами эксперты решили оформить в виде методических рекомендаций. Раздел посвященный описанию прибора и инструкции по работе с ним, не скопирован слепо из инструкций производителя, прилагаемых к прибору, а написан самостоятельно на основе собственного практического опыта работ. Отдельные аспекты работы с георадаром написаны даже подробней, чем в инструкциях производителя. Это свидетельствует о высоком профессионализме в подготовке методических рекомендаций».

Самый актуальный пример из рекомендаций связан с мусорной реформой. Доверяй, но проверяй — приемка работ по строительству полигонов ТБО невозможна без технических средств, в первую очередь георадара. Вот как процесс проверки выглядит в «Методике»:

"Определение наличия в основании полигона твердых бытовых отходов… противофильтрационного экрана, предусмотренного проектом… Технология сооружения…:

• по предварительно выровненному дну… отсыпается и уплотняется катками выравнивающий песчаный слой мощностью 0,3 м;

• по поверхности уплотненного выравнивающего слоя укладывается геотекстиль (иглопробивной штапельно-волоконный нетканый геотекстильный материал)…;

• на геотекстиль для гидроизоляции укладывается изолирующее покрытие — геомембрана на основе полиэтилена высокой плотности толщиной 1,5 мм;

• поверх геомембраны укладывается трехмерный дренажный геокомпозит …;

• по поверхности дренажного материала отсыпается защитный слой песчаного грунта мощностью 0,2 м.

Общий метраж съемки на исследуемом объекте составил 130 м… На георадарном профиле № 1 на глубине от 7,5 до 8,5 м установлена граница раздела между коренными (природными) и техногенными (ТБО) слоями… при отсутствии указанного экрана наблюдалось бы нарушение целостности верхней границы спланированного коренного (природного) слоя грунта под воздействием фильтрата, выделяемого от складированных твердо-бытовых отходов. Противофильтрационный экран имеет ненарушенный вид и одинаковую мощность (толщину) по всей длине профиля…

Результаты георадарного исследования: На указанном участке полигона ТБО установлено наличие противофильтрационного экрана в основании полигона ТБО».

Авторы методических рекомендаций взяли на себя нелегкий труд по введению георадаров в круг разрешенных средств строительной экспертизы, и успешно с ним справились. Рекомендации по использованию георадаров серии «Лоза» при производстве строительно-технических экспертиз, позволят георадарным технологиям занять достойное место в работе современного строительно-технического эксперта.