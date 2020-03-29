Стокгольм, , 17:18 — REGNUM Шведские учёные разработали математическую модель распространения инфекции COVID-19, согласной которой летом ожидается спад заболеваемости, но к зиме инфекция может дать вспышку новых заражений. Об этом сообщает журнал Swiss Medical Weekly.

Исследователи из Каролинского института построили свои расчёты на сезонных колебаниях других четырех коронавирусов, вызывающих респираторные заболевания. Учёные считают, что вероятный спад заболеваемости летом не должен успокаивать общество. Система здравоохранения, получив передышку, должна будет подготовиться к новой волне распространения инфекции в осенне-зимний период.

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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 28 марта число зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 575 444, из них в Италии — 86 498, в США — 85 228, в Испании — 64 059.

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