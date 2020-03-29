Лондон, , 15:06 — REGNUM Умеренную корреляцию между тёмным цветом волос и более низкой продолжительностью жизни выявили медики из Великобритании. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Предыдущие исследования показали, что раннее половое созревание связано с повышенным риском развития некоторых заболеваний в старшем возрасте, включая несколько видов рака, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет 2-го типа. Соответственно, повышенный риск развития этих заболеваний снижает среднюю продолжительность жизни.

Время наступления половой зрелости определяется широким спектром генетических и иных факторов. Для изучения биологических механизмов, определяющих время полового созревания, группа учёных под руководством Джона Перри и Кена Онга из Школы клинической медицины Кембриджского университета проанализировала генетические данные нескольких сотен тысяч человек, содержащиеся в биобанке UK Biobank.

Исследование показало, что половая зрелость наступает раньше у мужчин с тёмным естественным цветом волос, включая рыжий, тёмно-каштановый и чёрный. Ранее такой же результат был обнаружен и для женщин. Учёные предположили, что этот эффект объясняется общим влиянием гормонов гипофиза на половое созревание и пигментацию волос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года учёные из США представили результаты исследования, выявившего связь между генами, отвечающими за цвет волос и контролирующими иммунную систему организма.