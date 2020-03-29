Москва, , 08:09 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +14 °C до +16 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность. Выпадение осадков маловероятно.

Направление ветра юго — западное, скорость 5−10 м/с.

Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст.

Как 27 марта сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве 27 марта оказалась близка к рекордным значениям для этого времени года.

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