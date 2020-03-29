Москва, , 07:15 — REGNUM Препарат «Мефлохин», который был включен учеными из РФ в новую схему лечения от коронавируса, является более эффективным и менее токсичным для человеческого организма, чем препараты-аналоги, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, 28 марта сообщает РИА Новости.

По ее словам лекарственные средства «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин», как и ряд других препаратов хлорохинового ряда, зарекомендовали себя в качестве наиболее действенных лекарств против коронавирусных инфекций. Эксперт подчеркнула, что данные препараты способны комплексно воздействовать на вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Федеральное медико-биологическое агентство России представило новый препарат «Мефлохин», предназначенный для лечения COVID-19.

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