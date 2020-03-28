Пекин, , 23:44 — REGNUM Согласно данным статистки мужчины больше, чем женщины, подвержены риску заражения новым типом коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Об этом сообщает The Guardian.

В издании отмечают, что ещё в Китае учёные заметили, что мужчины более подвержены риску заражения и смерти от коронавирусной инфекции. Так, в КНР уровень смертности среди мужчин составил 2,8%, тогда как среди женщин — 1,7%. Аналогичная картина также наблюдается во Франции, Германии, Иране, Италии, Южной Корее и Испании. Например, в Италии 71% умерших являются мужчинами, а в Испании в результате болезни умерло вдвое больше мужчин, чем женщин.

Одной из причин такой диспропорции, как предполагают учёные, может являться то, что мужчины курят чаще, чем женщины. А во время курения люди интенсивно вдыхают воздух, трогают губы руками, что может способствовать заражению. Так, в Китае почти 50% мужчин курят, в то время курящими являются только 2% женщин. Однако, в Италии курят около 28% мужчин и 19% женщин. Различия в соотношениях курящих не столь велики, однако, смертность среди мужчин от коронавируса гораздо выше.

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Учёные считают, что главная причина кроется в фундаментальных биологических факторах. Исследования показывают, что мужчины имеют более низкие врожденные противовирусные иммунные ответы на ряд инфекций, включая гепатит С и ВИЧ. Самцы мышей также более подвержены заражению различными коронавирусами, чем самки. Возможно, это связано с тем, что у женщин имеется две X-хромосомы, которые в том числе регулируют иммунную систему, отмечают учёные.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем официальном телеграм-канале сообщил, что результаты научных исследований свидетельствуют о том, что у курильщиков по сравнению с людьми, не употребляющими табачные изделия, тяжелее протекает болезнь COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, а также у них больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии.

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