Стэнфорд, США, , 14:52 — REGNUM Американские ученые из Стэндфордского университета впервые провели удачный эксперимент по омоложению человеческих клеток и тканей с использованием белков, присутствующих в стволовых клетках. Результаты исследования приведены в статье, опубликованной в журнале Nature.

В ходе исследования, молекулярные биологи провоцировали «пожилую» клетку на производство «факторов Яманаки» — белков, способствующих образованию эмбриональных клеток. Эти белки позволили «омолодить» клетку так, что по своим признакам она стала неотличима от клеток меньшего возраста.

Ученые обрабатывали молекулярным составом из «факторов Яманаки», выработанных клетками, образцы соединительной ткани и кожи пожилых людей, а также мышцы мышей. В результате наблюдений, оказалось, что клетки омолодились на 3−7 лет, что доказывалось структурой белковой оболочки ДНК клеток, а также подтверждалось их жизнедеятельностью.

«Омоложенные» мышцы, пересаженные обратно в тело грызунов, показывали такую же силу, как у более молодых животных. А клетки сухожилий и кожи людей, стали лучше перерабатывать поступающие питательные вещества.