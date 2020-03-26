Луисвилл, США, , 14:36 — REGNUM Уникальный набор образующих «паутинку» органических молекул, с помощью которых можно определить страну происхождения алкоголя, выделили американские ученые из университетов Луисвилла и штата Северная Каролина. Результаты своего исследования коллектив авторов опубликовал в журнале ACS Nano.

Ученые выявили, что определенные вещества, составляющие лишь около 1% от общей массы алкогольного напитка, способствуют формированию сложных пространственных структур, напоминающих «паутинку». Узоры образуются как на уровнях наномасштаба, так и на площадях до нескольких квадратных миллиметров.

Обнаружив такие «паутинки», исследователи решили разобраться из чего они состоят и каков их механизм образования. Для исследования химики взяли разные марки виски и следили за высыханием их капель на стекле.

Оказалось, что «паутинка» образуется не во всех случаях. Сетка проявлялась только после высыхания американского виски, а шотландский или канадский виски такого рисунка не давали. Изучение молекулярных слоев высохших образцов показало, что «паутинка» американского виски состояла из ароматических эфиров и прочих органических веществ, которые были схожи по качествам с мылом или стиральным порошком с характерными поверхностно-активным свойствами. Другие образцы виски не содержали таких веществ, или их концентрация была значительно ниже, чем у американского напитка.

Ученые считают, что такую особенность американского виски можно использовать для определения контрафактного виски.