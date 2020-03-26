Сеул, , 14:30 — REGNUM Исследователи из Южной Кореи разработали оптический трансивер, способный передавать данные в четыре раза быстрее, чем существующие аналоги. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI).

По их словам, скорость передачи данных данного оптического трансивера выросла в четыре раза до 400 Гбит/с, а объём обрабатываемых данных — в восемь раз.

Известно, что устройство, габариты которого составляют 3,5 см, способно передать видео высокого разрешения одновременно 100 тыс. пользователям.

Предполагается, что данная технология позволит решить проблему связи пятого поколения 5G, которая часто сбоит.

Данный трансивер разработан на основе отечественных технологий. Исследователи полагают, что данная разработка позволит снизить или полностью избавиться от импорта комплектующих 5G из Японии.

В настоящее время разработчики планируют передать новую технологию компаниям, одновременно поставив задачу по созданию модуля со скоростью 1 ТБ/с.