Сан-Диего, США, , 14:12 — REGNUM Сверхпроводящие материалы в метеоритах обнаружили американские физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья об их исследовании опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые исследовали два метеорита: один из Австралии, другой — с Южного полюса. Первый метеорит состоит из железа, второй — каменный. Однако в составе обоих метеоритов ученые обнаружили минеральные соединения, которые при охлаждении до сверхнизких температур как в условиях космоса неожиданно проявили сверхпроводящие свойства. Физики установили, что сверхпроводимостью обладали соединения, содержащие индий, свинец и олово.

Ранее астрофизики зафиксировали невиданные магнитные поля масштабов галактик, наблюдая за Млечным Путем и другими галактиками. В результате последнего исследования американские физики выдвинули гипотезу о том, что обнаруженные ими соединения, содержащиеся в материи межзвездного пространства, могут способствовать возникновению магнитных полей в туманностях, что приводит к формированию звезд.