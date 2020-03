Лион, Франция, , 13:59 — REGNUM Французские ученые из Лионского университета выяснили, что более долгая жизнь самок присуща большинству млекопитающих. Результаты исследования коллектив авторов опубликовал в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые изучили данные о продолжительности жизни около ста видов животных из разных уголков мира. Они обнаружили, что самки живут в среднем на 18,6% дольше самцов. И причиной оказалось не более быстрое старение самцов, а то, что самки всех возрастов умирали гораздо реже. В большинстве случаев, как пишут исследователи, самцы погибали из-за атак хищников и природных факторов.

Биологи считают, что их открытие ставит под сомнение популярную теорию быстрого старения самцов. Сами и самцы по их данным стареют с одинаковой скоростью. Однако именно большая подверженность атакам соперников и природным угрозам не позволяет самцам сравняться по продолжительности жизни с самками.

Напомним, в начале марта ученые из Университета Нового Южного Уэльса в своем исследовании показали, что на продолжительность жизни самок влияет двойной набор хромосом. Причем если двойные хромосомы встречались у самцов, как у некоторых птиц и бабочек, то долгожителями оказывались именно они, а не самки.