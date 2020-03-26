Тусон, США, , 13:28 — REGNUM Ученые из Института палеонтологии в США, исследуя космические снимки поверхности ближайшей к Солнцу планеты, допустили возможность существования жизни на Меркурии. Результаты научной работы коллектив авторов опубликовал в журнале Nature.

Меркурий располагаясь на самой близкой к Солнцу орбите, находится в тяжелых условиях: днем температура на освещенной поверхности составляет около плюс 430 градусов Цельсия, а на темной — около минус 180 градусов Цельсия. Несмотря на это, ученые из Института палеонтологии обосновывают возможность существования жизни на планете.

На снимках планеты ученые заметили особенность перепадов ландшафта, которые выглядели так, как будто под ними внезапно испарилась часть материи. Предположительно к такому могли привести скопления летучих веществ под поверхностью планеты, которые нагреваясь от магмы превращались в газ и улетучивались либо конденсировались в другом месте.

Под поверхностью Меркурия, несмотря на ужасные условия снаружи, вполне мягкий «климат». Ученые полагают, что под поверхностью могла даже встречаться вода.

Исследователи в своей работе сделали заключение о возможности существования воды и летучих веществ, что является одним из основных условий возникновения жизни.